Миннац Карелии закажет тираж раскрасок про дружбу народов

Министерство национальной и региональной политики республики выступает заказчиком услуги по тиражированию раскрасок и тетрадок по теме межнациональных отношений.

Региональный Миннац намерен заказать "услуги по тиражированию методических материалов для занятий взрослых с детьми дошкольного и младшего школьного возраста по теме межнациональных отношений". Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 150 тыс. рублей. Деньги на эти цели пойдут из бюджета Карелии.

В техническом задании указано, что исполнитель обязан осуществить тиражирование рабочих тетрадей и раскрасок по оригинал-макетам заказчика. Тираж тетрадей – 1000 экземпляров. Тираж раскрасок аналогичен.

Ранее глава Миннаца Карелии поддержал ветерана, который судится с Навальным.