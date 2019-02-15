Минобороны предоставит понтоны для переправы жителей села Панозеро

Об этом на совещании в Кемском районе сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев.

По его словам, с министерством обороны достигнута договоренность о том, что четыре понтонных звена (2 береговых и 2 речных) будут переданы в муниципальную собственность Кемского района. После доставки понтонных звеньев необходимо будет провести дооборудование паромной переправы.

Доставку паромных конструкций возьмет на себя министерство обороны.

Министерству финансов Карелии дано поручение проработать вопрос о выделении дополнительных дотаций местному бюджету на оборудование и содержание будущего объекта.

Эксплуатацию парома планируется начать в судоходный период – ориентировочно в апреле.

Как сообщалось, старая паромная переправа вышла из строя. Жители поселка оказались отрезаны от "большой земли".

Они сняли видеоролик, в котором сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей. Авторы любительского видео заявили, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег. Жители Панозеро пригласили главу Карелии Артура Парфенчикова придти к ним по тонкому льду.

По информации пресс-службы МЧС Карелии, сейчас в поселке действует транспортная ледовая переправа через реку Кемь. В светлое время суток на ней разрешено передвигаться на автотранспорте массой до шести тонн. Общая длина ледовой переправы 200 метров, она предназначена для пропуска автотранспорта в однополосном режиме.