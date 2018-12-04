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Новости. Общество
06:40, 04 Декабря 2018
фото: пресс-служба правительства Карелии

Авторы видеороликов про трудную жизнь в глуши Карелии добились внимания властей

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Власти Карелии пообещали купить новый паром в деревню Панозеро, жители которой выпустили серию сюжетов о трудностях быта в глубинке.

Правительство Карелии рассматривает несколько вариантов решения вопроса переправы через реку Кемь в поселок Панозеро, сообщает пресс-служба органов власти.

Населенный пункт расположен на острове. Действующий паром находится в аварийном состоянии. Недавно плавсредство сломалось. По оценке местных властей, 20-летний паром уже нельзя ремонтировать.

Ранее жители Панозеро сняли видеоролик, в котором сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей. Авторы любительского видео заявили, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег. Жители Панозеро пригласили главу Карелии Артура Парфенчикова придти к ним по тонкому льду.

В итоге в Панозеро совершил рабочую поездку премьер-министр карельского правительства Александр Чепик. По его оценке, у проблемы с переправой в Панозере есть несколько вариантов решения. Один из них - строительство капитального моста. Однако такой проект потребует значительного финансирования, учитывая широту реки и удаленность поселения от крупных магистралей. Наиболее вероятный путь - строительство нового парома либо с мотором, либо с тросовой переправой.

"В ближайшее время мы дадим ответ, какое техническое решение выбрали для Панозера. Это не стоит каких-то глобальных денег, и эту проблему нужно решать", -  сказал Александр Чепик.

Как сообщает пресс-служба правительства, к новому теплому периоду вопрос переправы через реку Кемь будет решен. Для выезда из поселка в зимнее время под руководством специалистов МЧС будет намораживаться ледовая переправа

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