ВИДЕО: Жители острова в Карелии предлагают Парфенчикову прийти к ним по тонкому льду

Люди из деревни Панозеро, расположенной на острове в Кемском районе, сообщают о прекращении работы парома и необходимости самостоятельно передвигаться по опасному льду.

Жители Панозеро сняли любительский ролик, в котором сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей.

Свой ролик авторы назвали "Начало блокады". Он опубликован в сообществе "Вконтакте" "Подслушано l Кемь".

"А теперь что нам? Отрезали все... Ни фельдшер не приедет, ни почта не приедет сюда", - говорят местные жители.

Авторы ролика утверждают, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег.

Они обращаются к органам власти с требованием обратить внимание на проблемы местных жителей. В финале ролика на экране появляется надпись, очевидно, обращенная к главе Карелии: "Артур Олегович, мы ждем вас. Говорят, по этому льду уже можно идти".

Ранее жители деревни Панозеро уже записывали любительские ролики, в которых сообщали о проблемах своего населенного пункта. В первом видео авторы рассказывали о пароме, который в деревне называют "дорогой жизни". По словам местных жителей, паром находится в плохом техническом состоянии, а зимой люди перебираются на другой берег по льду, несмотря на запреты спасателей.