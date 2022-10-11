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Минобороны РФ назвало число добровольцев, решивших участвовать в спецоперации

Новости. Общество
11:27, 01 Ноября 2022
фото: © Виталий Невар / ТАСС

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В Генштабе рассказали, сколько человек с начала специальной военной операции на Украине записались в добровольческие отряды.

Более 15 тысяч человек добровольно решили участвовать в специальной военной операции, заявил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов. Об этом пишет РИА Новости.

«В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек», — сообщил он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении добровольцам статуса ветерана боевых действий.

Туляганов пояснил, что речь как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды — например, в «Ахмат».

Накануне в Минобороны заявили о том, что в связи с окончанием мероприятий частичной мобилизации «работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту».

Напомним, для участия в спецоперации на Украине в Карелии были сформированы два подразделения численностью почти 300 человек под названиями «Онего» и «Ладога».

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