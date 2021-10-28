Минобороны РФ передаст 45 домов и общежитие муниципалитетам в Карелии

На территории Карелии продолжается передача жилого фонда Минобороны России в управляющие организации.

В Петрозаводске жилищно-коммунальная служба №13 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (по Западному военному округу) начала передачу объектов жилищного фонда в муниципальную собственность. Причина — окончание срока действия договоров управления жилищным фондом. Таким образом, 45 многоквартирных домов и общежитие отдадут управляющим организациям. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Администрации поселений в районах уже провели конкурсы по выбору новых управляющих компаний, подготовлены распоряжения о передаче объектов жилого фонда в управление. Так, по итогам открытого конкурса заключён договор с ООО «Прионежская сервисная компания +» на право управления 16 многоквартирными домами, расположенными в Пряжинском, Сортавальском, Прионежском, Лахденпохском, Лоухском муниципальных районах. Производственный кооператив «Строитель» получил право на управление 4 многоквартирными домами, расположенными в Сортавальском районе. На сегодняшний день подписаны акты приема-передачи технической документации.

В Петрозаводске содержанием и текущим ремонтом общего имущества 13 многоквартирных домов будет заниматься МУП «ПетроГиц». Помимо 13 жилых домов управляющей компании передана детская игровая площадка, установленная на придомовой территории.