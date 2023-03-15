Минобразования Карелии расскажет о приеме детей в школу в прямом эфире

На вопросы жителей о подготовке к началу нового учебного года ответят Роман Голубев и Наталья Кармазина

Министр образования и спорта Республики Карелия Роман Голубев и заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Наталья Кармазина в соцсетях проведут прямую линию и ответят на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет». В частности, они расскажут о капремонте школ и создании кванториумов.

Одна из тем прямой линии — начало приема детей в первые классы.

Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Центр управления регионом Республики Карелия» и «Минобразования и спорта Карелии» во «ВКонтакте».

Трансляция пройдет в указанных выше соцсетях в пятницу, 17 марта, в 12.00.

«ЦУР объясняет» — информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.