Минобраз Карелии: период празднования Хэллоуина в школах республики прошел

Министерство образования Карелии больше не направляет в школы рекомендаций с просьбой отказаться от мероприятий, связанных с мистическим праздником.

Как рассказала "Столице на Онего" заместитель Министра образования республики Наталья Волкова, в этом году ведомство воздержалось от рекомендаций по празднованию Хэллоуина в школах.

"Активность в связи с этим вопросом была в 2012-2013 годах. Я, как человек много лет отработавший в школе, считаю, что период празднования Хэллоуина в учреждениях образования прошел. Сегодня решение проводить или не проводить мероприятия принимает руководитель школы. Это его обязанность и ответственность, поскольку он должен знать закон об образовании", - отметила Наталья Волкова.

Напомним, еще в прошлом году глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала журналистам о запрете на празднование Хэллоуина в детских садах и школах.

"Это же по умолчанию известно. Никаких документов не направляем. Это закон об образовании: школа, садик – это светская образовательная организация, поэтому событий религиозной, околокультной направленности (там) не может проводиться", - сказал она.

Тем не менее, как пишут СМИ, празднование Хэллоуина в России вновь породило горячие споры. Одни говорят о расширении кругозора через знакомство с традициями других стран. Другие считают это ударом по российской культуре и нравственности. Депутат Госдумы Виталий Милонов даже попросил Генпрокуратуру провести проверки в преддверии праздника в школах и вузах. Педагоги призвали включить здравый смысл.

Напомним, Хэллоун отмечают в англоязычных странах в ночь с 31 октября на 1 ноября. По данным ВЦИОМ в России его отпразднуют только 3 процента жителей - преимущественно люди 18-24 лет.