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Минобразования Карелии пообещало выполнить поручение президента РФ о питании школьников к 1 сентября

Новости. Общество
12:32, 12 Февраля 2020
фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Министерство образования Карелии провело расчеты, в какую сумму обойдется бюджетам всех уровней исполнение поручения президента РФ об организации бесплатного горячего питания школьников младших классов.

Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

По словам министра образования Карелии Романа Голубева, чтобы организовать бесплатное горячее питание, потребуется закупка нового оборудования для школьных столовых, устранение нарушений требований санитарного законодательства и ряд других мероприятий.

Какая получилась астрономическая сумма, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 

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Комментарии

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Старый пенсионер
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