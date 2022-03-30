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Минобрнауки назвало наиболее востребованных в России специалистов

Новости. Общество
22:00, 22 Апреля 2022
фото: © Митя Алешковский / ТАСС

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Это инженеры, программисты, педагоги, медики и специалисты в области современного сельского хозяйства.

Наиболее востребованными специалистами в России являются инженеры, программисты и педагоги, а также медики и специалисты в области современного сельского хозяйства. На эти направления выделено больше всего бюджетных мест в вузах, заявил заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев на прямой линии «Единой России» с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года. Об этом информирует ТАСС.

«Пятерка таких направлений, где самое большое количество бюджетных мест, — во-первых, все инженерные направления. Потребность в квалифицированных инженерах крайне высока. На втором месте — все, кто работает с цифровой экономикой: айтишники, программисты, электронщики, связисты, ну и масса других направлений, связанных с цифровой техникой. На третьем месте по количеству бюджетных мест — это образование и педагогические науки. Это не только учителя основной школы, но и дошкольное (образование), и дефектологи, и преподаватели СПО, и дополнительное образование», — пояснил замминистра ведомства, отвечая на вопрос школьницы о том, какие специальности в России самые востребованные и перспективные для экономики страны.

По словам Афанасьева, четвертое место в рейтинге занимают медики, а на пятом — специалисты в области современного сельского хозяйства.

«Если брать конкретные направления, то на пике сегодня, например, микроэлектроника, генетические технологии, современная перспективная зеленая энергетика. Все, что связано с искусственным интеллектом, биомедицина», — добавил замглавы Минобрнауки.

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