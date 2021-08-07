Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым

Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия прививки от коронавируса.

Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщает РИА Новости.

«Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения… в зависимости от наличия или отсутствия прививки», — заявил Фальков в эфире канала «Россия 24».

Он уточнил, что имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.