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Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым

Новости. Общество
19:30, 10 Августа 2021
фото: © Сергей Карпов / ТАСС

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Вузы должны обеспечить равные права студентам независимо от наличия прививки от коронавируса.

Об этом  заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сообщает РИА Новости.

«Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения… в зависимости от наличия или отсутствия прививки», — заявил Фальков в эфире канала «Россия 24».

Он уточнил, что имея более точную информацию о статистике привитых студентов, вузы смогут более точно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

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Комментарии

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бюджет
2021-08-10 20:25:08
Посмотрим , посмотрим. Сказать все можно.
nae
2021-08-10 20:01:20
И сразу же должно быть решение не делить работающих на привитых и нет. Котович нужно срочно аннулировать свое постановление.
кир
2021-08-10 20:13:16
nae, точно так.
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