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Минобрнауки проверит ситуацию с зарплатами ученых в Карелии

Новости. Общество
14:30, 10 Февраля 2021
фото: Яндекс. Карты
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Карелия попала в число регионов, где есть проблемы с выплатами зарплат ученым.

Минобрнауки РФ проверит ситуацию с зарплатами ученых во всех подведомственных организациях. По словам замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, проблемы с выплатами зарплат ученым наблюдаются в Республике Алтай, в Костромской области, Республике Бурятия, Карелии и Дагестане. Об этом сегодня пишет ТАСС.

"Это вопрос и к ряду глав регионов, и к ряду руководителей "подведов", даже до этой ситуации наши финансовые службы уже поставили вопрос, чтобы применять к ним дисциплинарные санкции в зависимости от масштабов проблемы", - цитирует сегодня ТАСС Кучеренко.

Проверки с выплатами ученым начнутся с Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности Минобрнауки РФ решила изучить, как расходуются бюджетные средства в учреждении после того, как старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко.

"Завтра в институт приедет комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности [Минобрнауки РФ], которая должна оценить все средства, которые поступали в институт, как они расходуются, почему сложилась такая ситуация", - сказал он, добавив, что министерство не снимает с себя ответственности за произошедшее.

Ранее Арбитражный суд Карелии подтвердил факты нецелевого расходования бюджетных средств в Карельском научном центре РАН на сумму 6,7 млн рублей.

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