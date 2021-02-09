Минобрнауки проверит ситуацию с зарплатами ученых в Карелии

Карелия попала в число регионов, где есть проблемы с выплатами зарплат ученым.

Минобрнауки РФ проверит ситуацию с зарплатами ученых во всех подведомственных организациях. По словам замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, проблемы с выплатами зарплат ученым наблюдаются в Республике Алтай, в Костромской области, Республике Бурятия, Карелии и Дагестане. Об этом сегодня пишет ТАСС.

"Это вопрос и к ряду глав регионов, и к ряду руководителей "подведов", даже до этой ситуации наши финансовые службы уже поставили вопрос, чтобы применять к ним дисциплинарные санкции в зависимости от масштабов проблемы", - цитирует сегодня ТАСС Кучеренко.

Проверки с выплатами ученым начнутся с Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности Минобрнауки РФ решила изучить, как расходуются бюджетные средства в учреждении после того, как старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко.

"Завтра в институт приедет комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности [Минобрнауки РФ], которая должна оценить все средства, которые поступали в институт, как они расходуются, почему сложилась такая ситуация", - сказал он, добавив, что министерство не снимает с себя ответственности за произошедшее.

Ранее Арбитражный суд Карелии подтвердил факты нецелевого расходования бюджетных средств в Карельском научном центре РАН на сумму 6,7 млн рублей.