Суд подтвердил нецелевое расходование бюджетных средств в КарНЦ РАН

Арбитражный суд Карелии подтвердил факты нецелевого расходования бюджетных средств в Карельском научном центре РАН на сумму 6,7 млн рублей.

Это следует из решения суда по заявлению КарНЦ РАН, связанному с претензиями прокуратуры Карелии и регионального управления Федерального казначейства.

КарНЦ РАН получил из федерального бюджета деньги для выполнения государственного задания - научные исследования и подготовку кадров, но часть этих средств была потрачена на выплаты зарплаты работникам амбулатории КарНЦ.

Почему прокуратура, казначество и суд считают это незаконным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".