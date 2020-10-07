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Суд подтвердил нецелевое расходование бюджетных средств в КарНЦ РАН

Новости. Общество
11:09, 08 Октября 2020
фото: Яндекс. Карты
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Арбитражный суд Карелии подтвердил факты нецелевого расходования бюджетных средств в Карельском научном центре РАН на сумму 6,7 млн рублей.

Это следует из решения суда по заявлению КарНЦ РАН, связанному с претензиями прокуратуры Карелии и регионального управления Федерального казначейства.

КарНЦ РАН получил из федерального бюджета деньги для выполнения государственного задания - научные исследования и подготовку кадров, но часть этих средств была потрачена на выплаты зарплаты работникам амбулатории КарНЦ.

Почему прокуратура, казначество и суд считают это незаконным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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paramparam
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Итого бюджетный КарНЦ РАН заплатит штраф в бюджет.
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