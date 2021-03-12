Минприроды Карелии планирует потратить более 20 млн рублей на ликвидацию двух свалок

Свалки мусора в Пудоже и Беломорске ликвидируют в 2023 году – пообещали в Минприроды Карелии.

Ликвидация двух свалок и рекультивация земельных участков пройдет в 2023 году по региональному проекту «Чистая страна».

Так, 2 марта на заседании Комитета по природным ресурсами экологии Заксобрания Карелии министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин рассказал об итогах реализации нацпроекта "Экология".

В частности он отметил, что в 2023 году начнется ликвидация свалок в Беломорске и Пудоже. Сейчас Минприроды Карелии выполняет подготовительные работы.

"В прошлом году министерство заключило двухлетний контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ликвидации свали в Пудоже. ООО "СК "Гидрокор" стал подрядчиком по контракту и уже выполнил первый этап работ – инженерные изыскания. Цена контракта - 7,45 млн. руб. Свалка находится в границе Пудожа и занимает площадь 5,7 га. Денежные средства на подготовку ПСД были выделены из республиканского бюджета", - отметил Алексей Щепин.

В феврале этого года Минприроды Карелии направило заявку в Минприроды России на включение свалки в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Это позволит получить софинансирование из федерального бюджета на проведение работ по ее ликвидации и рекультивации земельного участка в 2023 году.

Стоимость работ по разработке ПСД и проекта работ по ликвидации несанкционированной свалки в Беломорске составляет 13,6 млн. руб. Свалка занимает 6,7 га.

Минприроды планирует заключить госконтракт на разработку ПСД до 1 июня.