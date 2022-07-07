Минприроды Карелии пообещало депутатам усилить роль общественных инспекторов в наведения чистоты на пляжах

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии планирует увеличить число общественных инспекторов, которые имеют право контролировать поведение отдыхающих на пляжах, чтобы они не мусорили.

Об этом сообщил заместитель министра Алексей Павлов на сегодняшнем заседании комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии. Он отчитался перед депутатами о работе властей по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По мнению парламентариев, одна из причин появления мусора в местах отдыха – поведение людей, в том числе, местных жителей.

«Сумасшедшая замусоренность наших зон отдыха, пляжей на территории всей республики. Большое количество жалоб поступает на состояние пляжа в Эссойле на Сямозере. Я обратила внимание, что там стоит много машин, но большинство из них с номерами нашего региона. Хотя и туристы вносят определенную лепту в засорение пляжей», - сказал вице-спикер парламента Ольга Шменик.

С ней согласилась зампредседателя комитета Натали Карапетян, которая привела в пример озеро Линдозеро в Сегежском районе. Там регулярно проходят акции по очистке побережья в рамках программы «Чистая Арктика».

«Экологическое просвещение дает результаты. Большинство приходит со своим пакетами и убирает за собой, но возможно ли организовать пул волонтеров, чтобы они выходили с инспекциями и следили за чистотой?», - обратилась она к заместителю министра.

По словам Алексея Павлова, он разделяет обеспокоенность депутатов и министерство уже ведет работу по привлечению волонтеров. Министерство выдало удостоверения 100 общественным инспекторам, которые имеют право контролировать соблюдение чистоты на пляжах и в зонах отдыха. Замминистра согласился, что эту работу надо популяризировать, чтобы жители Карелии более активно становились общественными инспекторами.

По словам Павлова, в 2021 году сотрудники ведомства 865 выезжали по обращениям граждан, которые жаловались на мусор. В результате, 27 человек были привлечены к административной ответственности, ликвидировано более 400 несанкционированных свалок.

Отдельная проблема - состояние контейнерных площадок. Больше всего нареканий вызывают те площадки, которые принадлежат органам местного самоуправления.

«Если собственником является орган местного самоуправления, то на все жалобы он произносит сакраментальную фразу о том, что у него нет денег», - пояснила Ольга Шмаеник.

На заседании комитета обсуждалась возможность выделения дополнительных субсидий органам местного самоуправления. По словам председателя комитета Марины Гуменниковой, возможно, следует предусмотреть такие средства в республиканском бюджете.

«В наш адрес поступает много обращений от жителей, которые обеспокоены ситуацией. Мы понимаем, что нужна системная работа, что без комплексного подхода эту ситуацию не исправить», - считает депутат.