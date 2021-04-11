Минприроды Карелии проводит массовые проверки контейнерных площадок в Петрозаводске

В Минприроды Карелии поступает большое количество обращений горожан по поводу неудовлетворительного содержания контейнерных площадок.

Поскольку ранее принятые меры по побуждению собственников к уборке площадок не всегда приносили положительный результат, в ведомстве приняли решение провести массовые проверки. Инспекторы подведомственного министерству учреждения - «Карелприрода» - уже проверили Октябрьский и Первомайский районы, а также Сулажгору. Больше всего нарушений зафиксировано в Октябрьском районе, сообщили в Минприроды республики.

Сейчас сотрудники устанавливают собственников контейнерных площадок. По тем площадкам, где выявлены нарушения, будут направлены предостережения о недопустимости нарушений и необходимости принятия мер по уборке контейнерной площадки и прилегающей территории. В случае, если предостережение не будет исполнено, то Минприроды Карелии в рамках своих полномочий привлечет собственника к административной ответственности вплоть до наложения штрафа. Так, например, в 2020 году некачественная уборка трех площадок в поселке Новая Вилга обошлась администрации Прионежского района в 100 тысяч рублей.

После проверок в Петрозаводске инспекторы отправятся в районы Карелии.

Ранее сообщалось, регоператор не будет вывозить мусор, собранный на субботниках в Карелии.