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Минприроды Карелии проводит массовые проверки контейнерных площадок в Петрозаводске

Новости. Общество
16:39, 12 Апреля 2021
фото: © Минприроды Карелии
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В Минприроды Карелии поступает большое количество обращений горожан по поводу неудовлетворительного содержания контейнерных площадок.

Поскольку ранее принятые меры по побуждению собственников к уборке площадок не всегда приносили положительный результат, в ведомстве приняли решение провести массовые проверки.  Инспекторы подведомственного министерству учреждения -  «Карелприрода» - уже проверили Октябрьский и Первомайский районы, а также Сулажгору. Больше всего нарушений зафиксировано в Октябрьском районе, сообщили в Минприроды республики.

Сейчас сотрудники устанавливают собственников контейнерных площадок. По тем площадкам, где выявлены нарушения, будут направлены предостережения о недопустимости нарушений и необходимости принятия мер по уборке контейнерной площадки и прилегающей территории. В случае, если предостережение не будет исполнено, то Минприроды Карелии в рамках своих полномочий привлечет собственника к административной ответственности вплоть до наложения штрафа. Так, например, в 2020 году некачественная уборка трех площадок в поселке Новая Вилга обошлась администрации Прионежского района в 100 тысяч рублей.

После проверок в Петрозаводске инспекторы отправятся в районы Карелии.

Ранее сообщалось, регоператор не будет вывозить мусор, собранный на субботниках в Карелии.

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Комментарии

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Chel
2021-04-12 17:28:36
А о крысах подумали? Куда они??
Гость
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