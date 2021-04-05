Регоператор не будет вывозить мусор, собранный на субботниках в Карелии

"Автоспецтранс" призывает организаторов экологических акций заранее позаботиться о своевременном вывозе отходов.

В ближайшее время в Карелии начнутся мероприятия по приведению в порядок территорий общего пользования, придомовых территорий, береговых зон водных объектов, городских пляжей и парков. Обязанность по организации вывоза мусора после субботников лежит на организаторах этих акций, сообщает пресс-служба ООО "Автоспецтранс".

Так, после акций на придомовых территориях многоквартирных домов вывозом мусора должны заниматься управляющие организации, после мероприятий на территориях общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.д.) - органы местного самоуправления.

"Складирование мусора, собранного в ходе субботников, в мусоросборники и на контейнерные площадки не допускается. Отходы, собираемые во время экологических акций, не соответствуют определению ТКО по своему основному признаку как отходы, образующиеся в жилых и офисных помещениях. Соответственно, они не учитываются при определении нормативов накопления ТКО. Это значит, что их вывоз осуществляется по нерегулируемой цене, то есть не за счет утвержденного тарифа регоператора, а по отдельному договору", - говорится в сообщении регоператора, призывающего организаторов экологических акций предусмотреть в своих бюджетах средства на вывоз мусора.

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