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Регоператор не будет вывозить мусор, собранный на субботниках в Карелии

Новости. Общество
17:40, 05 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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"Автоспецтранс" призывает организаторов экологических акций заранее позаботиться о своевременном вывозе отходов.

В ближайшее время в Карелии начнутся мероприятия по приведению в порядок территорий общего пользования, придомовых территорий, береговых зон водных объектов, городских пляжей и парков. Обязанность по организации вывоза мусора после субботников лежит на организаторах этих акций, сообщает пресс-служба ООО "Автоспецтранс".

Так, после акций на придомовых территориях многоквартирных домов вывозом мусора должны заниматься управляющие организации, после мероприятий на территориях общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.д.) - органы местного самоуправления.

"Складирование мусора, собранного в ходе субботников, в мусоросборники и на контейнерные площадки не допускается. Отходы, собираемые во время экологических акций, не соответствуют определению ТКО по своему основному признаку как отходы, образующиеся в жилых и офисных помещениях. Соответственно, они не учитываются при определении нормативов накопления ТКО. Это значит, что их вывоз осуществляется по нерегулируемой цене, то есть не за счет утвержденного тарифа регоператора, а по отдельному договору", - говорится в сообщении регоператора, призывающего организаторов экологических акций предусмотреть в своих бюджетах средства на вывоз мусора.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске открыт бесплатный прием старых шин.

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Комментарии

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Бумеранг
2021-04-05 18:07:17
Ну вот вам бабушка и Юрьев день, не все коту масленица. Субботники теперь будут платные, регопер показал свое истенное комерческое лицо, без денег на благо города и поселений работать не будет, деньги вперед, платить и никаких гвоздей, вот лозунг их и МЦЕ. Нет денег нет услуги, бесплатно только сыр в мышеловке. А город должен превратиться в одну огромную свалку, для строительства новецшего полегона, за которую горожане и городская власть будет платить из своего кармана. За что боролись на то и напоролись, спасибо власти дорогой, пригрели змею на теле свалки. Это только цветочки, а яготки впереди, ввиде современного полегона.
театральный критик
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