Минприроды Карелии сообщило местным жителям, что скоро можно будет собирать ягоды

Минприроды Карелии издало приказ, что с 25 июля начинается сбор ягод, сообщили в Минприроды республики.

Каждый год региональное Минприроды Карелии устанавливает сроки заготовки черники, брусники, клюквы. Это обязанность ведомства по Лесному Кодексу Российской Федерации.

Минприроды устанавливает оптимальные сроки на основании данных Института леса и Института биологии КарНЦ РАН.

Таким образом, в 2021 году по Карельскому северо-таежному району (муниципальные районы Республики Карелия – Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Сегежский, Костомукшский городской округ) – черника заготавливается с 5 августа, брусника с 25 августа, клюква с 20 сентября.

По Карельскому таежному району (муниципальные районы Республики Карелия – Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский) – сбор черники установлен с 25 июля, брусники с 20 августа, клюквы с 15 сентября.

Минприроды Карелии напоминает, что по действующему законодательству без документов разрешается сбор ягод для собственных нужд.

При посещении лесов не забывайте соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.