Минприроды Карелии: Строительство мусорного полигона в Сегеже не имеет никаких оснований и подтверждений

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов прокомментировал публикации в ряде СМИ о строительстве мусорного полигона в местечке Майгуба Сегежского района.

Территориальной схемой обращения с отходами в Карелии и недавно заключенным концессионным соглашением с инвестором ООО "Мце Инвест Рус" это не предусмотрено, отметил Павлов.

"Постановлением правительства Карелии в конце 2019 года утверждена территориальная схема обращения с отходами, это фундаментальный документ, регулирующий планы и сроки создания объектов по обращению с отходами. Утвержденная редакция терсхемы не содержит планов по строительству нового полигона в Майгубе.

Действительно при разработке проекта терсхемы говорилось о создании в республике двух мусорных полигонов — в Сегежском и Прионежском районах. От строительства в Сегежском районе сразу решили отказаться, поскольку против него выступили местные жители, аргументированно отстоявшие свою позицию.

В соответствии с утвержденной территориальной схемой в Карелии будет создаваться один полигон, который послужит для размещения минимального количества остатков, не подлежащих дальнейшей переработке после обработки на современном мусороперерабатывающем заводе, который должен появиться в 2024 году в Прионежском районе по условиям уже заключенного концессионного соглашения между региональными властями и инвестором.

"Выбор разработчиков остановился на Прионежском районе по нескольким причинам. Во-первых, здесь уже расположена крупнейшая в республике свалка, состояние которой вызывает много вопросов. Она построена еще в советские годы по давно устаревшему проекту, периодически горит и в целом небезопасна для почвы, воды и атмосферы. Во-вторых, Петрозаводск производит половину отходов всей Карелии, 75% мусора образуется в южной части республики. Устроить полигон в этой части региона правильно с точки зрения логистики. Это будет современное, сложное инженерное сооружение, которое исключает попадание фильтрата в грунтовые воды", - отметил Алексей Павлов.

Волнующие жителей Сегежского района публикации появились после интервью генерального директора ООО "МЦЕ Инвест рус" Владимира Кванина одному местному интернет-изданию, в котором представитель инвестора высказал свое личное мнение о необходимости включения в территориальную схему еще одного полигона на севере республики для сокращения плеча перевозки отходов.

Как пояснил Павлов, министерство и руководство республики мнение Кванина не разделяет.

"Территориальную схему возможно изменить, при поступлении в региональное Минприроды соответствующего заявления, однако такие изменения должны пройти согласование с федеральными органами, быть обоснованными и пройти процедуру публичного обсуждения", - отметил Алексей Павлов.

Оптимизировать логистику позволит система мусороперегрузочных станций в районах. Действующая редакция терсхемы предполагает строительство таких объектов, причем расположить их планируют там, где сейчас находятся свалки. Мусор, собранный в населенных пунктах, изначально будут вывозить именно на мусороперегрузочные площадки. Здесь отходы пройдут первичную переработку, их спрессуют и измельчат, соберут в крупные партии и затем — уже большегрузной техникой — доставят на юг Карелии.

Все отходы, которые региональный оператор и его субподрядчики соберут в районах Карелии, в результате будет попадать на юг республики. Но на полигон отправится меньшая их часть: больше половины отходов будут проходить переработку. Для этого в Прионежском районе решено построить не просто мусорный полигон, а полноценный экотехнопарк.

Экотехнопарк — это комплекс, включающий полигон, сортировку и перерабатывающие производства. В прионежском экотехнопарке помимо этого создадут систему обезвреживания отходов и множество цехов или заводов, выпускающих товары из переработанного мусора. Как следует из проекта территориальной схемы, резиденты смогут производить пластиковые гранулы, изделия из древесно-полимерного композита, одноразовую тару из отходов картона и бумаги, стекловату, товары из резины. Включиться в работу комплекса смогут и другие инвесторы — главное, чтобы их планы были связаны с отходами и отвечали требованиям экологической безопасности.

Создание экотехнопарка уже на первом этапе его существования позволит отправлять в переработку около 60 процентов мусора. По мере наполнения парка новыми производствами эту долю планируют довести до 90 процентов и выше. В идеале захоранивать на расположенном рядом полигоне будут только материалы, совсем непригодные для дальнейшего использования (сегодня в республике на полигоны попадает 95 процентов мусора).