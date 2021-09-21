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Минприроды объяснило права жителей Карелии на сгоревший во время пожаров лес

Новости. Общество
15:12, 01 Октября 2021
фото: ©Ирина Меркова / Столица на Онего

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Предприятиям-лесопользователям и населению Карелии запрещены любые рубки деревьев на территориях, пострадавших от летних пожаров, до окончания обследования этих участков.

Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Сергей Шарлаев.

«Сначала должно быть проведено лесопатологическое обследование, чтобы определить, погибло дерево или нет. Такое обследование нам необходимо провести, по предварительным оценкам, на площади около 15 тыс. гектар. Это та покрытая лесом площадь, которая была пройдена огнем. Часть этих обследований мы планируем провести в следующем году. После того, как завершится обследование и будет назначена рубка, эту древесину мы будем отпускать гражданам на дрова. Но до тех пор рубить эти деревья нельзя», — сказал Шарлаев.

По его словам, нельзя рубить даже рухнувшие деревья.

«Если корневая система дерева пострадала в результате пожара, и оно упадет, то это будет считаться свежим ветровалом, который не относится к валежнику. Валежником это может стать через некоторое время, когда упавшее дерево высохнет. И только тогда его сможет свободно собирать население для своих нужд», — пояснил замминистра.

Как будет проводиться обследование деревьев, чтобы исключить возможность фальсификаций, читайте в статье «Каждый шаг будет проверяться».

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