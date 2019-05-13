Минприроды республики приглашает жителей Карелии принять участие во Всероссийском дне посадки леса

В субботу 18 мая по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства в России пройдет единый Всероссийский день посадки леса.

Это экологическая акция, в ходе которой миллионы добровольцев ежегодно дарят новую жизнь российскому лесу.

Карелия традиционно участвует в акции с 2011 года, когда впервые состоялся Единый Всероссийский день посадки леса.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии организует проведение Всероссийского дня посадки леса на всей территории республики и приглашает желающих принять участие в акции по высадке саженцев на лесных участках.

Традиционно в акции принимают участие сотрудники органов государственной власти Карелии, частных финансовых организаций, лесоперерабатывающих предприятий, школьники, студенты, волонтеры, местные жители.

Для участников акции будет организована полевая кухня с горячим чаем.

Центральная площадка, на которой будет происходить высадка саженцев, расположена в Пряжинском лесничестве, но акции пройдут также во всех районах Карелии. Начало акции в 11.00.

Добраться до места посадки можно своим транспортом или транспортом организаторов. Жителей республики, которые предпочтут воспользоваться транспортом организаторов, министерство просит сообщить о своем желании участвовать в акции до 15.00 часов 15 мая включительно.

Регистрация участников мероприятия проходит на сайте Министерства https://minprirody.karelia.ru/prjamaja-linija/den-posadki-lesa/.

Программа мероприятий:

Суббота, 18 мая, Центральная площадка - Пряжинское лесничество

Планируемое количество участников: 300 человек.

Место посадки леса: Пряжинское центральное лесничество

Площадь посадки леса: 8,2 га.

Вид посадочного материала: сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой

Количество высаживаемых саженцев: 16,4 тыс. штук.

Программа "Всероссийского дня посадки леса" - 18 мая:

9.20 – сбор участников (для тех, кто едет транспортом Министерства, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24)

9.30 - отъезд участников на место посадки деревьев

10-45 -11-00- приезд на место посадки, размещение транспорта

11-00 – 11-20 - приветствие, инструктаж, выдача инвентаря

11-20 – 11-30 - расстановка участников на лесном участке

11-30 – 13-00 - посадка леса

13-00 – 13-15 - сдача инвентаря

13-15 – 13-50 - обед (полевая кухня от организаторов)

13-50 – 14-00 - отъезд участников

Форма одежды для участников акции: рабочая, с учетом погодных условий района, резиновые сапоги.

Инвентарь, перчатки, питьевая вода, питание обеспечивается организаторами акции.

Можно также принять участие в посадке леса в районах республики.

Беломорское центральное лесничество телефон: 8(814-37)3-67-22, mail: sosnoles@onego.ru, belomorsk.les@bk.ru

Калевальское центральное лесничество: 8 (814-54)4-20-21, mail: kalevala.les@bk.ru

Кемское центральное лесничество: 8(814-58) 5-47-96, mail: kem.les@bk.ru

Кондопожское центральное лесничество: 8(814-51)7-16-87, mail: kondopoga.les@bk.ru

Костомукшское центральное лесничество телефон 8(814-59) 5-36-00, mail: kostomuksha.les@bk.ru

Лахденпохское центральное лесничество телефон: 8(814-50) 2-23-48, mail: lahdenpohya.les@bk.ru

Лоухское центральное лесничество телефон: 8(814-39) 4-84-98, mail: louhi.les@bk.ru

Медвежьегорское центральное лесничество телефон: 8(814-34) 5-64-60, mail: medgora.les@bk.ru

Муезерское центральное лесничество телефон: 8(814-55) 3-31-42, mail: muezerka.les@bk.ru

Олонецкое центральное лесничество телефон: 8(814-36)4-11-41, mail:ol_leshos@onego.ru

Питкярантское центральное лесничество телефон: 8(814-33) 4-46-00, mail: lxpit@onego.ru

Прионежское центральное лесничество телефон: 8(814-2) 53-39-71, mail: prionezhye.les@bk.ru

Пудожское центральное лесничество 8(814-52) 5-17-68, mail: leshos@onego.ru

Сегежское центральное лесничество телефон: 8(814-31)7-47-11, mail: segezha.les@bk.ru

Сортавальское центральное лесничество телефон: 8(814-30)4-56-62, mail: sortavala.les@bk.ru

Суоярвское центральное лесничество телефон: 8(814-57) 5-30-58, mail: suoyarvi.les@bk.ru