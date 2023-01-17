Минприроды России уточнило границы нацпарка в Приладожье Карелии

Внесены изменения в координатное описание границ национального парка «Ладожские шхеры.

Минприроды РФ подготовлен проект приказа «Об утверждении положения о национальном парке «Ладожские шхеры»», которым вносятся изменения в координатное описание границ нацпарка. Национальный парк был создан в 2017 году. Общая его площадь составила около 122 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Минприроды Карелии.

По результатам землеустроительных работ, проведенных в 2020-2021 годах, было выявлено некорректное описание границ территории «Ладожских шхер». Минприроды России совместно с правительством Республики Карелия, региональным Минприроды провели совместную работу по уточнению границ территории национального парка и их координатного описания. Помимо этого, были приведены в соответствие с постановлением о создании «Ладожских шхер» площади земель, входящие в его состав.

В Минприроды республики напомнили, в прошлом году жителей Карелии внесли в льготную категорию посетителей «Ладожских шхер», поэтому плата за визит не взимается.