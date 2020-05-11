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Минприроды России утвердило для Карелии "неработоспособные" нормативы рубок ухода за лесом

Новости. Экономика
15:42, 12 Мая 2020
фото: Александр Марковский
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Интенсификация лесного хозяйства в республике увязла в бумагах.

В начале мая министерство природных ресурсов и экологии России официально опубликовало ведомственный приказ от 27 марта 2020 года, который внес очередные изменения в Правила ухода за лесами. Эти изменения напрямую затронули Карелию, поскольку министерский приказ утвердил нормативы рубок ухода для Карельского таежного и Карельского северо-таежного лесных районов, к которым относится весь лесфонд республики.

Появления новых нормативов в лесной отрасли Карелии ждали давно – без них невозможен переход к интенсивной лесохозяйственной деятельности, о котором в последние годы говорят и федеральные, и республиканские власти. Однако приказ Минприроды России вызвал удивление у многих лесных экспертов. Введя новые правила для коммерческих рубок ухода в карельских лесах, федеральный центр не установил никаких нормативов для рубок осветлений и прочисток, которые необходимы в молодняках для формирования продуктивного леса.

Читайте подробнее в статье "Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-12 15:53:08
Даже и читать не буду. Там этот природозащитник опять воду мутит в целях пожрать хотя бы. Голодно им сейчас, природозащитникам.
Гость
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