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Минпромторг России предложил выплачивать нуждающимся деньги на продукты

Новости. Общество
22:00, 02 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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По замыслу министерских чиновников на продовольственную помощь смогут рассчитывать беременные и кормящие матери, а также дети.

Министерство промышленности и торговли России передало на рассмотрение федерального правительства предложения по поддержке наиболее нуждающихся слоев населения. Как пишут "Известия", в числе предложенных мер – выплата гражданам денежных средств на покупку продуктов. Помощь от государства могут получить беременные и кормящие женщины, а также дети.

Издание напомнило, что ранее правительство РФ неоднократно обсуждало вопрос о введении в стране продуктовых карточек. Однако сейчас этот вопрос не рассматривается. По мнению экспертов, выплата нуждающимся денежных средств на продукты могла бы стать хорошей альтернативой фиксированию продовольственных цен.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-02-02 22:10:47
Фейк. Проверяйте хотя бы.
Гость
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