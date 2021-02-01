Минпромторг России предложил выплачивать нуждающимся деньги на продукты

По замыслу министерских чиновников на продовольственную помощь смогут рассчитывать беременные и кормящие матери, а также дети.

Министерство промышленности и торговли России передало на рассмотрение федерального правительства предложения по поддержке наиболее нуждающихся слоев населения. Как пишут "Известия", в числе предложенных мер – выплата гражданам денежных средств на покупку продуктов. Помощь от государства могут получить беременные и кормящие женщины, а также дети.

Издание напомнило, что ранее правительство РФ неоднократно обсуждало вопрос о введении в стране продуктовых карточек. Однако сейчас этот вопрос не рассматривается. По мнению экспертов, выплата нуждающимся денежных средств на продукты могла бы стать хорошей альтернативой фиксированию продовольственных цен.