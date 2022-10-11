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Минпросвещения попросило не забирать учителей служить в зону спецоперации

Новости. Общество
12:12, 14 Октября 2022
фото: © ГУФСИН Новосибирск

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Министерство просвещения направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей.

О том, что Минпросвещения попросило об отсрочке для учителей, ТАСС сообщил статс-секретарь — замминистра просвещения Андрей Корнеев в пятницу, 14 октября.

«Соответствующее ходатайство мы направили в правительство, ждем решения правительства и будем всесторонне это продвигать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Корнеев уточнил, что речь идет обо всех педагогических работниках, подпадающих под критерии частичной мобилизации. «Здесь много зависит от того, что думают об этом Министерство обороны, Генеральный штаб, так что здесь дополнительно будем это обсуждать», — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Позднее Шойгу сообщил, что более 200 тысяч человек уже прибыли в войска в рамках мобилизации.

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