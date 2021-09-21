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Минсельхоз Карелии назвал форелеводческие хозяйства, прошедшие проверку на чистоту воды

Новости. Общество
15:18, 29 Сентября 2021
фото: © МВД по Республике Карелия / ВК

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Специалисты министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии совместно с сотрудниками КарНЦ РАН взяли пробы воды и грунта на участках форелеводческих хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера.

Их список опубликован на официальном сайте министерства.

«Отобраны пробы воды, донного грунта и планктона на рыбоводных участках ИП Гутыро Г.Д., ИП Апроду Л.Г., ИП Федоренко Н.В., ООО «Парад-плюс» и ООО «Стройфасад», — сообщили в Минсельхозе Карелии.

Исследование проводилось дважды – в июне и в сентябре.

Результаты покажут влияние деятельности этих хозяйств на качество воды в Кондопожской губе.

Мониторинговые исследования по изучению состояния акватории Кондопожской губы проводятся в рамках соглашения с Ассоциацией форелеводов Карелии по изучению влияния рыбохозяйственной деятельности предприятий аквакультуры на качество воды.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что предоставление участков для рыбоводства станет невозможным без научного обоснования. Такое заявление он сделал после череды протестов населения против форелеводческих хозяйств.

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