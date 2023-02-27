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Минсельхоз Карелии объяснил решение о создании форелевой фермы вопреки протестам населения

Новости. Общество
15:20, 01 Марта 2023
фото: Правительство Карелии

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Создание на озере Лоухское в Карелии форелеводческого хозяйства приведет к созданию новых рабочих мест, улучшению дорожной и социальной сферы.

Такие аргументы высказало министерство сельского хозяйства Карелии в ответ на протесты жителей поселка Плотина, недовольных решением комиссии о формировании на озере рыбоводного участка.

«По информации главы Плотинского сельского поселения, на сегодня основным источником рабочих мест и налоговых доходов в местный бюджет являются социальные объекты (школа, сельская библиотека, детский сад). Таким образом, местные жители, особенно подрастающее поколение, оказываются практически лишёнными возможности устроиться на работу в родном посёлке, закрепиться со своей семьёй. Данные переписи подтверждают постоянную убыль населения в посёлке Плотина: за последние 10 лет — почти на 35%… Изменить ситуацию в лучшую сторону можно благодаря привлечению частного бизнеса на село», — сообщили в министерстве.

Там также сослались на выступление представителя компании «Акварекс Био» на заседании комиссии. Это фирма собирается создать форелеводческое хозяйство и обещает местному населению рабочие места.

«Отметим, что для работы предприятия потребуется улучшение транспортной инфраструктуры (ремонт и содержание дорог). При этом важной является социальная роль предприятий аквакультуры. Они оказывают спонсорскую помощь сельским школам, детским садам, помогают в проведении общественно-значимых мероприятий», — добавили в министерстве.

Опасения жителей, что форелевая ферма навредит природе, в Минсельхозе также не разделяют.

«Все виды хозяйственной деятельности влияют на природные экосистемы, при этом форелеводство относится к наименьшему классу опасности, чем стоки промышленных предприятий и населенных пунктов. Выращиваемый объект аквакультуры — форель — сама по себе является очень чувствительной к качеству воды, в которой она живет, поэтому форелеводы заинтересованы в сохранении экологического благополучия водоёма», — говорится в сообщении.

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