Минсельхоз Карелии оценил уровень конкуренции местной и привозной молочной продукции

Продукция карельских производителей молочной продукции занимает 43% в общем объеме продаж на территории республики, остальное — федеральные бренды.

Такой анализ провели в министерстве сельского хозяйства Карелии.

«Внутренний продовольственный рынок Республики Карелия по молоку и молочной продукции формируется, в основном, за счет ввоза продукции из-за ее пределов… На полках в магазинах Карелии широко представлена продукция федеральных молочных брендов», — говорится в сообщении министерства.

По оценке ведомства, доля местной молочной продукции на полках магазинов федеральных торговых сетей не превышает общероссийских показателей.

По мнению Минсельхоза, это «говорит об имеющемся потенциале наращивания объемов выпуска молочной продукции и расширения ее ассортимента».

В Карелии производством молочной продукции занимаются, в основном, АО «Славмо», АО «Олонецкий молочный комбинат», ООО «Медвежьегорский молзавод».