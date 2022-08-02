Минсельхоз Карелии по телефону расскажет об ответственном обращении с домашними животными

Специалисты Минсельхоза Карелии проведут «горячую линию» по вопросам ответственного обращения с животными, сообщили в ведомстве.

Во вторник, 9 августа, с 16.00 до 17.00 по телефону 8 (8142) 77-48-11 специалисты Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия проведут очередную «горячую линию» по вопросам ответственного обращения с животными.

Специалисты Министерства будут консультировать население по вопросам содержания домашних животных, отлова животных без владельцев, организации деятельности приютов для животных.