Минсельхоз Карелии предупредил о зараженной форели в Финляндии

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии сообщило об обнаружении в Финляндии случаев заражения вирусом радужной форели.

Финляндское агентство безопасности продовольствия Evira в рамках протокола о взаимном сотрудничестве проинформировало карельскую сторону о выявлении в Финляндии вируса ИНГТ (инфекционный некроз гемопоэтической ткани) у радужной форели.

Минсельхоз Карелии напоминает руководителям предприятий аквакультуры, что хозяйства, экспортирующие на территорию Таможенного Союза оплодотворенную икру, живую рыбу, предназначенную для продуктивного выращивания, племенного и иного использования, должны быть признаны свободными от ИНГТ в течение последних 24 месяцев.

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