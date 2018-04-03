Минсельхоз нашел компанию, устроившую зловонную рыбную свалку в поселке Карелии

Специалисты министерства утилизировали отходы и установили лиц, причастных к организации свалки рыбных отходов.

Свалка рыбных отходов была обнаружена 29 марта в районе поселка Акуловка Лахденпохского района. Люди опубликовали информацию о свалке отходов форели в соцсети и сообщили, что задыхаются от рыбной вони.

"Старшим инспектором отдела регионального государственного ветеринарного надзора и профилактических мероприятий министерства сельского и рыбного хозяйства республики Карелия Александром Чернышовым, совместно с начальником Лахденпохского ветеринарного участка ГБУ РК "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных" Еленой Ренго было установлено, что биологические отходы принадлежат обществу с ограниченной ответственностью "ФИШФОРЕЛЬ",- сообщает пресс-служба Минсельхоза Карелии.

Как наказали нарушителей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".