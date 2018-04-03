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Новости. Общество
10:59, 03 Апреля 2018

Минсельхоз нашел компанию, устроившую зловонную рыбную свалку в поселке Карелии

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Специалисты министерства утилизировали отходы и установили лиц, причастных к организации свалки рыбных отходов.

Свалка рыбных отходов была обнаружена 29 марта в районе поселка Акуловка Лахденпохского района. Люди опубликовали информацию о свалке отходов форели в соцсети и сообщили, что задыхаются от рыбной вони.

"Старшим инспектором отдела регионального государственного ветеринарного надзора и профилактических мероприятий министерства сельского и рыбного хозяйства республики Карелия Александром Чернышовым, совместно с начальником Лахденпохского ветеринарного участка ГБУ РК "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных" Еленой Ренго было установлено, что биологические отходы принадлежат обществу с ограниченной ответственностью "ФИШФОРЕЛЬ",- сообщает пресс-служба Минсельхоза Карелии.

Как наказали нарушителей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-04-03 13:50:05
А результат то где: лимон, два , три? Придурки!
Доктор Лень
2018-04-03 12:05:32
Ну и названьице - "фишфорель"..
pupsik
2018-04-03 11:52:24
Как установили? За руку поймали? Какое наказание?
Гость
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