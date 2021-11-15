Минсельхоз объяснил, как будет добиваться снижения цен на молоко в Карелии

Снижение цен на молочную продукцию в Карелии произойдет, в том числе, в результате роста производства в государственных совхозах.

Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства республики Ольга Палкина на заседании общественного совета при министерстве.

«Один из основных способов, который может повлиять на снижение цены на молочную продукцию в республике, это увеличение объемов производства и, соответственно, предложения на рынке. В этих целях мы сегодня подходим к завершению разработки проектно-сметной документации на строительство двух объектов. Совхоз „Ведлозерский“ проектирует строительство роботизированной молочной фермы на 1200 голов дойного стада, совхоз „Толвуйский“ — на 2000 голов…», — пояснила замминистра.