Минсельхоз поддержал идею о лечении животных лекарствами для людей

Минсельхоз РФ поддержал поправки в законодательство в вопросе легализации применения «человеческих» лекарств для лечения животных.

Об этом сообщил журналистам глава комитета ГД по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»), передает РИА Новости.

«Ведомство поддержало внесение изменений в законодательство в части ускоренной экспертизы лекарственных препаратов для ветеринарного применения», — сообщил политик.

По его словам, это должно позволить существенно расширить перечень ветеринарных препаратов и эффективнее проводить анестезию, лечить сложные заболевания у животных, заниматься их профилактикой.

«Кто хоть раз с этим сталкивался, тот знает, насколько сейчас скуден перечень ветеринарных препаратов (всего 2 тысячи наименований). Перечень медицинских „человеческих“ лекарств в десять раз объемнее. Но использовать их ветеринарам приходится на свой страх и риск, официально ветклиники их закупить не могут и идут на всевозможные ухищрения, чтобы спасти хвостатые жизни», — добавил Бурматов.

Также он сообщил о намерении легализовать их использование в ветеринарии.

«Поддержка Минсельхоза — это хорошо. Двигаемся дальше. Поправки в законодательство будут подготовлены нами уже на этой неделе. Буду держать в курсе», — добавил он.