Минсельхоз подтвердил повторное увольнение директора ведущего с/х предприятия Карелии

Гендиректор одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий Карелии — совхоза «Ильинский» — Антонина Жеребцова снова написала заявление об увольнении.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в министерстве сельского хозяйства.

На вопрос о причинах увольнения в Минсельхозе ответили, что Жеребцова сделала это по собственному желанию, но мотивы такого решения в ведомстве не комментируют.

Гендиректор «Ильинского» собиралась уволиться еще в начале сентября, но потом в Минсельхозе сообщили, что она останется в этой должности.

«Для обеспечения преемственности деятельности предприятия в период сложных процедур объединения активов ОАО „Племенное хозяйство ‚Ильинское‘ и ООО ‚Молочная ферма ‚Искра‘ Антонина Жеребцова приняла ответственное решение продлить служебный контракт и продолжить трудовую деятельность на должности генерального директора», — говорилось тогда в официальном сообщении министерства.