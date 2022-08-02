Минсельхоз оценил вероятность массовой гибели рыбы в форелеводческих хозяйствах Карелии

Прогноз погоды на август дает основания министерству сельского и рыбного хозяйства Карелии не опасаться массовой гибели рыбы в форелеводческих хозяйствах.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«Согласно размещенного в открытых источниках долговременного прогноза на август месяц, в республике не ожидается установление экстремально жаркой погоды, которая может негативно сказаться на водных биоресурсах и привести к их массовой гибели, а также отрицательно повлиять на деятельность предприятий аквакультуры», — пояснили в министерстве.