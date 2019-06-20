Минсоцзащиты Карелии будет выдавать матпомощь семьям, оказавшимся в "сложной социальной ситуации"

Министерство социальной защиты Карелии приступило к приему документов от семей, оказавшихся в "сложной социальной ситуации" и нуждающихся в материальной помощи.

Такая мера поддержки впервые появилась в республике.

В отличие от действовавших ранее программ социальной помощи, выплаты будут получать не только малоимущие или многодетные семьи, но и те, кто до сих пор не нуждался в помощи, но попали в трудное положение.

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