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Минспорта Карелии назвал время прощания с легендой карельского спорта Юрием Шлыковым

Новости. Общество
14:35, 15 Февраля 2021
фото: © Минспорта Карелии
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Прощание с легендой - организатором физкультурно-спортивного движения в Карелии Юрием Шлыковым пройдет 16 февраля, сообщили в Минспорта Карелии.

Прощание с Юрием Павловичем Шлыковым состоится 16 февраля с 12.00 до 13.00 в траурном зале на улице Вольная, 4.

Напомним, в возрасте 92 лет скончался ветеран педагогического труда и спорта, заслуженный работник физической культуры России и Карелии Юрий Шлыков.

Юрий Павлович родился 13 сентября 1928 года в Заонежье. В годы Великой Отечественной войны был несовершеннолетним узником на оккупированной территории Заонежского района, а затем – участником послевоенного восстановления Петрозаводска. Окончив Петрозаводское педучилище и Ленинградский институт физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, Юрий Павлович Шлыков начал преподавать в Петрозаводском педагогическом училище на отделении физического воспитания (1953 г), а затем - в Карельском государственном педагогическом институте (1956 г). Свыше 15 лет он руководил работой факультета физической культуры, с 1991 года возглавлял кафедру теории и методики физического воспитания и гимнастики. Опубликовал более 100 учебно-методических, научных работ и статей.

Юрий Павлович Шлыков – лауреат года Петрозаводска (1995 г.), награжден ведомственными знаками отличия. В 1986 году ему присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры Карельской АССР", в 1999 – "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". В 2006 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, в 2015 году – Почетной грамотой Республики Карелия, в 2017 году – Почетным знаком Олимпийского комитета России "За заслуги в развитии олимпийского движения в Российской Федерации".

На протяжении всей своей жизни Юрий Павлович принимал активное участие в общественной жизни Карелии, проводил большую работу по сохранению и развитию традиций карельского спорта, долгие годы являлся президентом Ассоциации ветеранов физкультурно-спортивного движения в Петрозаводске.

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