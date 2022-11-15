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Минстрой Карелии отчитался о ходе строительства дома для обманутых дольщиков

Новости. Общество
07:40, 21 Ноября 2022
фото: © компания «СП №1»

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Продолжается строительство 23-квартирного дома для обманутых дольщиков в одном из самых отдаленных районов Петрозаводска.

Продолжается работа по восстановлению прав обманутых дольщиков, сообщил в соцсети глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов. 

Строительство 23-квартирного дома в районе Первого Сайнаволокского переулка продолжает компания «СП №1».

Сейчас ведутся монолитные работы по устройству стен цоколя. Ввести в эксплуатацию дом планируется в третьм квартале 2023 года. В нем получат квартиры 28 дольщиков. 

Компания «СП №1» - второй по счету подрядчик, который возводит это жилое здание. Первый бросил стройку в 2014 году. 

Ранее министр Россыпнов пообещал в следующем году полностью решить проблему с обманутыми дольщиками. В начале года в реестре обманутых дольщиков было 124 гражданина.

Подавляющая часть из них пострадала в результате незавершенного в 2014–2015 годах строительства 12 домов компаниями «ИК Комфортный дом» и «Малоэтажное строительство» в районе Новый Сайнаволок.

В этом году наблюдательный совет фонда развития территорий принял решения по всем проблемным объектам: два дома — достроить, дольщикам 12 домов — выплатить компенсацию. На сегодняшний день деньги получили уже 67 человек. Общая сумма компенсаций составила более 213 млн рублей. Количество «проблемных» домов сократилось с 14 до 10.

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