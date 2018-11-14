Минстрой Карелии прогнозирует завершение ремонта садика на Ленинградской к концу 2019 года

Министр строительства Карелии Олег Ермолаев прогнозирует, что работы по ремонту садика с проблемной крышей на Ленинградской могут быть заверены в 2019 году.

Как сказал Ермолаев на заседании профильного комитета Заксобрания, к самой экспертизе, которую проводила частная фирма, есть вопросы. Там указано, что уложено четыре слоя кровельного материала, хотя по проекту их два. Следовательно, и уложено два слоя.

"Никто не стал бы четыре укладывать. Видимо, не в тех местах изучали. И есть другой ряд вопросов", – сказал он.

"Если случится такая ситуация, что кровлю не нужно реконструировать, а мы начнем выделять бюджетные деньги и ее ломать, то это тоже будет нецелевое использование бюджетных денег. Надо внимательно все посмотреть и принять окончательное решение специалистам. Если понадобится выполнить максимальное количество работ по реконструкции этого детского сада, эти работы могут быть выполнены до конца следующего года. Это при самом худшем варианте, что придется кровлю снимать и делать другое кровельное покрытие", – сказал Олег Ермолаев.

Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции шестого марта 2018 года. Однако шестого ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в сумму более 155 млн рублей.. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

По словам Ермолаева, если понадобится выполнить работы, то они могут быть выполнены до конца 2019 года при самом наихудшем раскладе.