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Новости. Общество
15:33, 14 Ноября 2018

Минстрой Карелии прогнозирует завершение ремонта садика на Ленинградской к концу 2019 года

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Министр строительства Карелии Олег Ермолаев прогнозирует, что работы по ремонту садика с проблемной крышей на Ленинградской могут быть заверены в 2019 году.

Как сказал Ермолаев на заседании профильного комитета Заксобрания, к самой экспертизе, которую проводила частная фирма, есть вопросы. Там указано, что уложено четыре слоя кровельного материала, хотя по проекту их два. Следовательно, и уложено два слоя.

"Никто не стал бы четыре укладывать. Видимо, не в тех местах изучали. И есть другой ряд вопросов", – сказал он.

"Если случится такая ситуация, что кровлю не нужно реконструировать, а мы начнем выделять бюджетные деньги и ее ломать, то это тоже будет нецелевое использование бюджетных денег. Надо внимательно все посмотреть и принять окончательное решение специалистам. Если понадобится выполнить максимальное количество работ по реконструкции этого детского сада, эти работы могут быть выполнены до конца следующего года. Это при самом худшем варианте, что придется кровлю снимать и делать другое кровельное покрытие", – сказал Олег Ермолаев.

Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции шестого марта 2018 года. Однако шестого ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в  сумму более 155 млн рублей.. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

По словам Ермолаева, если понадобится выполнить работы, то они могут быть выполнены до конца 2019 года при самом наихудшем раскладе.

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Комментарии

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petronik
2018-11-14 17:26:49
Ну, и темпы пошли.. Кровлю ремонтировать им нужно целый год. Это при нормальной организации работ можно сделать за месяц.
zanoza
2018-11-14 15:49:57
Как в анекдоте:- Сегодня будем грузить люминий. - Алюминий, товарищ генерал. - Кто сказал, выйти из строя. Двое вышли. - Так вот, все сейчас пойдут грузить люминий. А самые умные - чугуний.
Эксперты видите ли насчитали четыре слоя кровельного материала,но в смете заложено два,значит два и положено и точка,сказал министр ,как отрезал :) А ничего,что садик не строился,а реконструировался,а значит поверх старого кровельного материала в два слоя,горе-строители могли положить ещё два слоя кровельного материала. Просто старый не стали демонтировать,себя утруждать.
Изя
2018-11-14 15:48:37
А как с посадками чиновников и др. допустивших ( участвовавших) в разворовывании бюджетных средств ?
zanoza
2018-11-14 15:58:41
Изя, так делают вид,что все средства вложены в садик,а мы такие глупые должны этому верить.
Изя
2018-11-14 16:17:55
zanoza, хрен им , веры им нет .
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