Минстрой Карелии заверил парламент, что рост цен на стройматериалы не ухудшит программу капремонта

Увеличение стоимости строительных материалов не приведет к сокращению объемов капитального ремонта домов в Карелии в рамках государственной программы капремонта.

Об этом сообщил заместитель министра строительства региона Александр Федоричев на заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству парламента республики.

По его словам, в связи с ростом цен правительство Карелии увеличило предельную стоимость работ по капитальному ремонту, чтобы расценки соответствовали реальному положению дел и устраивали подрядные организации.

«Предельная стоимость работ, производимых в отношении каждого конкретного многоквартирного дома, повысилась, и это увеличение практически достигло 50%, что даст возможность привлекать квалифицированные подрядные организации», — сказал Федоричев.

Председатель комитета Леонид Лиминчук попросил замминистра дать разъяснения, как подорожание строительных материалов может повлиять на финансовую устойчивость Фонда капремонта, которая зависит от размера взносов населения.

По слова Александра Федоричева, по итогам 2022 года будут проведены расчеты влияния роста цен на объем средств Фонда. Исходя из этого, Минстрой подготовит предложения об увеличении размера взносов и изменении перечня работ по капремонту на 2023 год.

Депутат Ирина Кузичева обратила внимание на то, что ежегодно из программы капремонта исключают дома, которые признают аварийными. Тем не менее, программа продлена до 2046 года — это говорит о том, что нужда в капремонте не исчезнет.

«Эта программа бесконечна, потому что даже то новое жилье, которое сейчас строится, уже потребует ремонта к 2046 году. Поэтому я думаю, что программа будет продлеваться до тех пор, пока она будет востребована собственниками», — согласился замминистра.

Он также отметил, что в 2022 году по программе капремонта в Карелии планируется потратить 1,2 млрд рублей — вдвое больше, чем в 2021 году. Работы по капремонту в течение года будут проведены в 256 домах.

Леонид Лиминчук предложил более детально проанализировать работу Фонда с участием его нового руководителя. По просьбе депутатов он выступит с отчетом на одном из следующих заседаний комитета.