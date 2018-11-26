Минстрой назвал условие сноса "хрущевок" в регионах

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26.11.18 15:51
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Программу реновации жилого фонда аналогичную московской в регионах могут не выдержать магистральные сети и автодороги.
Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме замглавы Минстроя Никита Стасишин.
"Регионы, которые хотят вступать в реновацию, должны понимать, что у них с магистральной инфраструктурой, потому что сегодня те магистральные сети и дороги, которые существуют, они, к сожалению, просто не выдержат", — сказал Стасишин, чьи слова цитирует РИА Новости.
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