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Минстрой объяснил причины отказа от строительства ветряных электростанций в Карелии  

Новости. Общество
12:03, 08 Февраля 2023
фото: pixabay

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Инвестор, собиравшийся построить в Карелии на берегу Белого моря ветроэлектростанции отказался от своих планов, посчитав проект экономически нецелесообразным.

Об этом рассказали «РБК Карелия» в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики региона.

Ветроэлектростанции мощностью до 60 МВт собиралась построить АО «НоваВинд», которая входит в один из дивизионов Росатома.

Как пояснили в Минстрое, компания обследовала возможные площадки для строительства ВЭС и выявила «критические факторы, существенно влияющие на экономическую эффективность проекта».

Среди них, в частности, превышение капитальных затрат на реализацию проекта на 17% по сравнению с Южным федеральным округом, вероятность дополнительного роста затрат на 19% — 25% по сравнению с оценками, полученными первично, в связи с необходимостью сооружения переходов ЛЭП, проездов между ветроустановками, устройства их оснований на песчаной подушке большой площади, увеличения высоты башни и проведения мероприятий по минимизации экологических рисков.

«Кроме того, для обеспечения выдачи мощности ВЭС требуется длительная, более трех лет, и дорогостоящая модернизация сетевой инфраструктуры, что в указанной временной перспективе может привести к росту тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии в регионе», — отметили в ведомстве.

Строительство ветряных электростанций обсуждалось в Карелии с 2012 года, когда правительство Карелии и ООО «ВЭС» подписали соглашение о строительстве восьми ветряных электростанций. Тогда компания планировала построить станции мощностью 24 МВт каждая в Кемском и Беломорском районах. Инвестиции оценивали в размере 14 млрд. А строительство планировали завершить к 2016 году. От этой идеи отказались и вернулись к ней в 2018 году после визита делегации Карелии в Китай. Китайская сторона в лице Корпорации инвестиций и развития провинции Фуцзянь была готова бесплатно выполнить проект энергетического объекта в Карелии для того, чтобы затем осуществить технико-экономическое обоснование и выйти на подписание договора о строительстве.



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