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Новости. Экономика
13:05, 07 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Минстрой РФ упрекнул Карелию в неосвоении денег на капремонт

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Карелия вошла в список отстающих регионов по освоению денег на капремонт, сообщает Минстрой РФ.

Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт достиг 200 млрд рублей. Эта сумма скопилась в том числе из-за неправильного управления на местах и низкого качества работы подрядчиков, пишут  "Известиям" со ссылкой на председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Сергея Степашина. 

В Минстрое  рассказали, что в отдельных регионах действительно "фиксируется ситуация, при которой остаток средств превышает годовую плановую стоимость ремонтов, но это единичные случаи".

По данным Минстроя, в списке отстающих регионов – Орловская и Амурская области,  Карелия, Забайкальский край, Бурятия и Еврейская автономная область.

В ведомстве отметили, что остаток средств на счетах региональных операторов капремонта на 1 октября 2018 года составлял 133 млрд рублей. За три квартала региональные операторы пока оплатили 92,3 млрд рублей при плановых 250 млрд рублей. 

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Комментарии

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йошкин кот
2018-12-07 14:28:30
подумаешь, много денег на счетах осталось. вот с 1.01.19 повысится взнос на КР - еще больше будет....у банков прибыли, у чиновников - бонусов
Кум
2018-12-07 13:08:05
Если бы на зарплаты и премии то это быстро , а тут тяжелее -думать надо .
Гость
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