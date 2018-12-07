Минстрой РФ упрекнул Карелию в неосвоении денег на капремонт

Карелия вошла в список отстающих регионов по освоению денег на капремонт, сообщает Минстрой РФ.

Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт достиг 200 млрд рублей. Эта сумма скопилась в том числе из-за неправильного управления на местах и низкого качества работы подрядчиков, пишут "Известиям" со ссылкой на председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Сергея Степашина.



В Минстрое рассказали, что в отдельных регионах действительно "фиксируется ситуация, при которой остаток средств превышает годовую плановую стоимость ремонтов, но это единичные случаи".



По данным Минстроя, в списке отстающих регионов – Орловская и Амурская области, Карелия, Забайкальский край, Бурятия и Еврейская автономная область.



В ведомстве отметили, что остаток средств на счетах региональных операторов капремонта на 1 октября 2018 года составлял 133 млрд рублей. За три квартала региональные операторы пока оплатили 92,3 млрд рублей при плановых 250 млрд рублей.