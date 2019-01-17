Минстрой: В Карелии расселят более 600 многоквартирных домов

Опубликованы списки домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, сообщили в Минстрое Карелии.

Согласно спискам в республике 636 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, площадью 159 тысяч кв метров. Эти дома будут расселены в первую очередь. Программа расселения будет утверждена до 1 июня 2019 года.

Со списком можно ознакомиться на сайте Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.