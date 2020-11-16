Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
71-летняя знаменитость раскрыла секрет сохранения молодости с помощью сна и водки 8
16.11.2020 19:10
Главрач инфекционной больницы Карелии спрогнозировала, когда ждать спада эпидемии 8
16.11.2020 18:57
Главный санитарный врач России разрешила выписывать из больницы пациентов с положительным тестом на COVID-19 1
16.11.2020 17:05
Подземный пешеходный переход появится у Дома композиторов в Карелии 1
16.11.2020 11:35
И "черные лесорубы", и лесные пожары
16.11.2020 16:28
Хаос везде: как Карелия справляется со второй волной коронавируса 2
16.11.2020 13:03

Минтранс хочет обязать автоперевозчиков установить приборы против засыпания водителей

Новости. Общество
09:00, 17 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

С 2021 года водителей пассажирских автобусов, а также, возможно, такси обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем.

Разработкой национального стандарта, устанавливающего требования к таким системам, занимается Минтранс.

"Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест, – пояснили "Ведомостям" в пресс-службе Минтранса. – При этом министерство инициировало внесение изменений в проект федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части установления требований по оснащению легкового такси новой технологией".

 Многие автомобильные концерны давно работают над созданием систем контроля состояния водителей. Уже внедрены устройства, регистрирующие наклон головы водителя (по виду напоминают наушники), они издают звуковой сигнал, когда водитель характерно "кивает".

Какие еще технологии применяют в этой сфере, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
13.11.2020, 19:54
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков
15.11.2020, 12:06
Семь человек пострадали и один погиб в страшной аварии на трассе в Карелии

Аналитика

16.11.2020 16:28
Капитал
И "черные лесорубы", и лесные пожары
В рейтинге эффективности лесного хозяйства Карелия провалилась во вторую десятку российских регионов.
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
13.11.2020 13:00
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
13.11.2020 12:40
Когда лениться не грех
13.11.2020 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 6
12.11.2020 09:18
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»