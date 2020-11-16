Минтранс хочет обязать автоперевозчиков установить приборы против засыпания водителей

"Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест, – пояснили "Ведомостям" в пресс-службе Минтранса. – При этом министерство инициировало внесение изменений в проект федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части установления требований по оснащению легкового такси новой технологией".

Многие автомобильные концерны давно работают над созданием систем контроля состояния водителей. Уже внедрены устройства, регистрирующие наклон головы водителя (по виду напоминают наушники), они издают звуковой сигнал, когда водитель характерно "кивает".

Какие еще технологии применяют в этой сфере, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".