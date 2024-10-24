Минтранс Карелии: автобусный рейс на Каскесручей будет сохранен

Минтрансом проведена работа по поиску нового перевозчика на данный маршрут.

Напомним, октября 2024 года ООО «Фирма «Перекресток» уведомило о прекращении с 1 ноября перевозок пассажиров по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок № 613К «Петрозаводск — Кварцитный — Каскесручей». Отмена перевозок данным перевозчиком связана с увольнением водителя автобуса в связи с переездом в другой регион.

Чтобы обеспечить перевозки жителей 8 деревень по этому направлению, министерством проведена работа по поиску нового перевозчика на данный маршрут.

Два коммерческих автоперевозчика, имеющие в наличии междугородние автобусы среднего и большого классов, выразили готовность осуществлять перевозки по данному направлению.



С 1 ноября 2024 года перевозки пассажиров по маршруту № 613 будут осуществляться по «зимнему» расписанию. Расписание движение автобусов в ближайшее время будет опубликовано на сайте Автовокзала Петрозаводска.

Ранее сообщали, что жители восьми населенных пунктов (Шокша, Кварцитный, Ишанино, Вехручей, Шелтозеро, Рыбрека, Другая река, Каскесручей) остались без возможности выехать за пределы деревень и сел или приехать сюда из Петрозаводска.