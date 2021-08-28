Минтранс Карелии: большинство выявленных дефектов на «гарантийных» трассах устранено

В Карелии продолжаются работы по гарантийному ремонту региональных автодорог.

По сообщению Минтранса республики, мониторинг состояния «гарантийных» трасс на постоянной основе осуществляют специалисты Управтодора и подрядных организаций. Выезды на комиссионные осмотры начались еще зимой и продолжаются весь период эксплуатации. Новые дефекты устраняются по мере их появления: подрядчики ликвидируют размывы обочин, подсыпают откосы, проливают швы и трещины, восстанавливают кюветы, меняют вышедшие из строя светильники, выравнивают дорожные знаки. Большая часть работ по исправлению дорожного покрытия была выполнена еще до нанесения разметки.

В настоящее время в Карелии на гарантийном обслуживании находятся 14 объектов строительства и реконструкции, а также 112 объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Во многих случаях инициатива по проведению комиссионных осмотров исходит от организаций, которые обслуживают дорогу. Дефекты, которые не являются гарантийными, они устраняют в рамках текущего содержания.

Ранее сообщалось, впервые отремонтированная с советских времен дорога в Петрозаводске превратилась в озеро.