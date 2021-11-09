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Минтранс Карелии напомнил маршрутчикам о запрете высаживать несовершеннолетних пассажиров

Новости. Общество
14:39, 09 Ноября 2021
фото: © Минтранс Карелии / ВК

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Минтранс республики направил в адрес автопредприятий обращения о недопустимости принудительной высадки из транспорта несовершеннолетних, не заплативших за проезд.

Как отметили в министерстве, принудительная высадка из автобуса или троллейбуса пассажира, не достигшего возраста 16-ти лет, который не подтвердил оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, запрещена. Ограничения установлены федеральным законом.

Минтранс Карелии направил перевозчикам обращения для того, чтобы на автопредприятиях провели разъяснительную работу с водителями. О запрете высаживать несовершеннолетних пассажиров перевозчиков в преддверии зимнего периода уже предупредили администрации муниципальных образований республики.

Ранее сообщалось, водитель автобуса в Петрозаводске держал в заложниках 13-летнюю пассажирку, пока не получил 35 рублей.

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Комментарии

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Os
2021-11-09 17:04:16
Так то обычно они на конечную и везут подростков, и там разбираются, обычно отпускают. Хотя не со своей остановки подростку без денег тоже добираться домой сложно.
ото
2021-11-09 15:45:40
Всю смену будут возить, не высаживая.
АК
2021-11-09 14:53:29
Так он же ничего не нарушил: этот овце... вод не выпускал девочку из автобуса, а про это ничего не сказано (сарказм)
ДЖОН
2021-11-09 14:48:44
все, кто до 13 лет, будут ездить бесплатно?
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