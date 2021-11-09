Минтранс Карелии напомнил маршрутчикам о запрете высаживать несовершеннолетних пассажиров

Минтранс республики направил в адрес автопредприятий обращения о недопустимости принудительной высадки из транспорта несовершеннолетних, не заплативших за проезд.

Как отметили в министерстве, принудительная высадка из автобуса или троллейбуса пассажира, не достигшего возраста 16-ти лет, который не подтвердил оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, запрещена. Ограничения установлены федеральным законом.

Минтранс Карелии направил перевозчикам обращения для того, чтобы на автопредприятиях провели разъяснительную работу с водителями. О запрете высаживать несовершеннолетних пассажиров перевозчиков в преддверии зимнего периода уже предупредили администрации муниципальных образований республики.

Ранее сообщалось, водитель автобуса в Петрозаводске держал в заложниках 13-летнюю пассажирку, пока не получил 35 рублей.