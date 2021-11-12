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Минтранс Карелии определился с перспективными авианаправлениями

Новости. Общество
10:43, 29 Декабря 2021
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики планирует развивать межрегиональную маршрутную сеть воздушного транспорта, используя данные геоаналитики.

Специалисты Минтранса Карелии изучили численность и динамику перемещений жителей и гостей республики на основе данных мобильных операторов. По информации ведомства, геоаналитика показывает, что наиболее востребованными для наших земляков стали Московская, Ленинградская, Тверская, Воронежская, Ростовская, Липецкая и Владимирская области. В десятку лидеров по посещаемости также вошли новые авиационные направления 2022 года — Краснодарский край, Воронежская и Ростовская области.

В Карелию массово едут жители Московской, Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Ярославской и Нижегородской областей. Актуальные маршруты, ещё не охваченные воздушным сообщением, будут проработаны вместе с авиакомпаниями.

Как отметили в Минтрансе, это исследование — первый опыт сотрудничества министерства с компанией «ВымпелКом» с целью определения наиболее перспективных транспортных направлений региона. Оно проведено на основе геоаналитических отчетов, которые фиксируют «радиосигнальные события в сети мобильной связи». При таком анализе используется исключительно обезличенная статистическая информация, не содержащая персональных данных абонента.

Ранее сообщалось, самолеты в Сочи, Калининград и Мурманск полетят из Петрозаводска в начале января.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-12-29 12:12:30
Наладили бы маршруты в Пудож, Костомукшу...
В Москву и поезд неплохо бегает. А вот когда в Пудож, что в 100км, ехать дольше, чем в СПб - это не нормально!
Гость
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