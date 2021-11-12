Самолеты в Сочи, Калининград и Мурманск полетят из Петрозаводска в начале января

С 4 января возобновляются регулярные рейсы из столицы Карелии на моря.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, стартовала продажа билетов на авиарейсы Петрозаводск–Сочи. С 4 января можно улететь на отдых по минимальным тарифам — от 3180 рублей в одну сторону. Авиаперевозчик — авиакомпания «Азимут». Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных воздушных суднах «Сухой Суперджет 100».

Кроме того, с 5 января авиакомпания «РусЛайн» начинает прямые полёты в Мурманск и Калиниград из аэропорта «Петрозаводск».

Рейсы в эти города будут осуществляться два раза в неделю круглый год. Все эти авиарейсы субсидируются из федерального и регионального бюджета, а это значит, что стоимость авиабилетов будет доступнее для пассажиров.